«Как это могла допустить охрана?»: депутат Госдумы Лантратова призвала изменить систему защиты в школах после трагедии в Брянске

Парламентарий также считает, что в ближайшее время следует обсудить законопроект, регулирующий травлю в учебных заведенияхПосле стрельбы в гимназии Брянска следует изменить систему защиты в учебных учреждениях.
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