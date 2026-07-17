Экс-замначальника колонии под Нижним задержан за госизмену

Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одной из исправительных колоний, подведомственной региональному Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний.
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