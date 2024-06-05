Совфед одобрил протокол к соглашению о торговле с Южной Осетией

Россия и Южная Осетия договорились о неприменении таможенных пошлин в отношении некоторых товаров. Закон о ратификации такого протокола к соглашению между правительствами этих стран Совфед одобрил на пленарном заседании 5 июня.
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