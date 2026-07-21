В ГУАП создали умную систему видеослежения, автоматически выявляющую вандализм

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали умную систему видеонаблюдения, способную автоматически выявлять признаки потенциального вандального поведения в исторических садах и парках Санкт-Петербурга.
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