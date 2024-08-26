В Петушках нетрезвый водитель пытался обмануть инспекторов ГАИ

Мужчина уже был лишен прав и попался в нетрезвом виде второй раз. Как сообщает 26 августа прокуратура Владимирской области, результате он стал фигурантом уголовного дела по факту повторного управления транспортом в состоянии опьянения .
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