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В Петушках нетрезвый водитель пытался обмануть инспекторов ГАИ

В Петушках нетрезвый водитель пытался обмануть инспекторов ГАИ

Мужчина уже был лишен прав и попался в нетрезвом виде второй раз. Как сообщает 26 августа прокуратура Владимирской области, результате он стал фигурантом уголовного дела по факту повторного управления транспортом в состоянии опьянения .

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