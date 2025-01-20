Аид разоблачил штурмы на Курщине. Шурыгин всё показал

Украина поставила все карты на русское приграничье, и ВСУ перебросили туда все имеющиеся резервы. К удивлению многих, "контрнаступ" 5-6 января обернулся "перемогой" - противник, в том числе и некоторые русские источники, "сдали" хутор Бердин.