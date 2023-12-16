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Регион 29

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Иван Вагнер вместе с другими российскими космонавтами прошёл тренировку по выживанию

Любой экипаж космического корабля должен быть готов оказаться в условиях, в которых потребуются навыки выживания на местности после посадкиЛюбой экипаж космического корабля должен быть готов оказаться в условиях, в которых потребуются навыки выживания на местности после посадкиВсё потому, что время подхода поисково-спасательных сил по существующим нормативам может составлять до двух суток и больше.

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