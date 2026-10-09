Новые павильоны появляются на улицах Севастополя

Новые павильоны смонтировали на остановке у недавно открытой поликлинике по улице Тараса Шевченко. Такие же появятся у 35-й береговой батареи, на улице Коммунистической и в Тыловом.
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