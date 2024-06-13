Окрошка на сметане

Рецепт этой окрошки немного отличается от привычных холодных супов на кефире или квасе. Любителям освежающих первых блюд обязательно стоит попробовать заменить основу окрошки сметаной! Таким образом можно регулировать густоту супа от «так, чтобы ложка стояла» до консистенции похлебки.