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Бывший министр Ливии: МУС проигнорировал доказанные военные преступления НАТО

Быв­ший министр инфор­ма­ции Ливии Муса Ибра­гим заявил жур­на­ли­стам, что Меж­ду­на­род­ный уго­лов­ный суд (МУС) не стал рас­смат­ри­вать мате­ри­а­лы о воен­ных пре­ступ­ле­ни­ях НАТО.

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