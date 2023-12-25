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Для интернета вещей выпустят отечественные чипы. Их начнет производить «Микрон»

Для интернета вещей выпустят отечественные чипы. Их начнет производить «Микрон»

Российские операторы связи «МегаФон», МТС, «Билайн» и «ряд специализированных компаний» получат для тестирования образцы российских M2M сим-картКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг, речь идет о сим-картах для межмашинного взаимодействия, используемых в IoT-устройствах и отличающихся низким энергопотреблением и малым объемом передачи данных.

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