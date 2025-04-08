Рекорд Овечкина отметят в Шерегеше на массовом спуске GrelkaFest

Знаменитый на всю Россию горнолыжный фестиваль GrelkaFest поддержит российского хоккеиста Александра Овечкина, забросившего 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и побившего «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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