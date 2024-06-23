В РПЦ заявили, что нападение на церковь в Дербенте не имеет оправдания

В результате нападения на православный храм в Дербенте террористы расправились с 66-летним священником – протоиереем Николаем Котельниковым, который более 40 лет служил в церкви, сообщил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.