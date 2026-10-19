Заслуженный коллектив Беларуси — Государственная академическая хоровая капелла имени Г. Ширмы — 21 октября в Большом зале Белгосфилармонии впервые представит программу «Новое пространство», объединяющую академическую традицию, минимализм, авангардные техники и неофольклорные элементы.
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