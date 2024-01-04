Ученые нашли новый способ определения жизнепригодных планет Елена ГалицкаяУченые из Бирмингемского университета и Массачусетского технологического института объявили о новом методе определения планет, которые могут быть пригодными для жизни.
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