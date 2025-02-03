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«Каким же плаксой был Хави, а? Не то что Дон Карлетто, который профессионал и никогда не говорит о судьях». Кросас о словах Анчелотти про фол Ромеро на Мбаппе

После поражения от «Эспаньола» в 22-м туре Ла Лиги (0:1) главный тренер «Реала» выразил недовольство тем, что Карлоса Ромеро, который забил победный гол, не удалили за фол на Килиане Мбаппе при счете 0:0: «Очень грубый и рискованный подкат, необъяснимо, что это не красная.

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