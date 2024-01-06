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Нижегородские ученые нашли способ омоложения человека на пять лет

Нижегородские ученые нашли способ омоложения человека на пять лет

Нижегородские ученые смогли найти способ, который позволяет омолодить организм на пять лет. В данном случае имеется в виду биологический возраст человека, заявил сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов в соцсетях.

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