Нижегородские ученые нашли способ омоложения человека на пять лет

Нижегородские ученые смогли найти способ, который позволяет омолодить организм на пять лет. В данном случае имеется в виду биологический возраст человека, заявил сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов в соцсетях.
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