Президент Беларуси сообщил о подвижках по ряду вопросов в диалоге с американской администрацией. Ранее Минск и Вашингтон обсуждали экономические договоренности, смягчение санкций и возможность личной встречи Александра Лукашенко с Дональдом Трампом.