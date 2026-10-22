Президент Беларуси сообщил о подвижках по ряду вопросов в диалоге с американской администрацией. Ранее Минск и Вашингтон обсуждали экономические договоренности, смягчение санкций и возможность личной встречи Александра Лукашенко с Дональдом Трампом.
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