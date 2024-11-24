Империя Александра Маслякова. Как инженер стал бессменным ведущим КВН

Невозможно представить «Клуб Веселых и Находчивых» без Александра Маслякова. Одни называли Александра Васильевича символом передачи и человеком, превратившим игру в национальное движение, другие — осуждали за устаревший юмор и тотальный контроль над участниками шоу.
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