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Империя Александра Маслякова. Как инженер стал бессменным ведущим КВН

Империя Александра Маслякова. Как инженер стал бессменным ведущим КВН

Невозможно представить «Клуб Веселых и Находчивых» без Александра Маслякова. Одни называли Александра Васильевича символом передачи и человеком, превратившим игру в национальное движение, другие — осуждали за устаревший юмор и тотальный контроль над участниками шоу.

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