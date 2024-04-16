Мотоциклист погиб на трассе “Вилюй” в Усть-Куте

ДТП случилось вечером 15 апреля на 514 километре автодороги «Вилюй» вблизи посёлка Ручей. Известно, что 37-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «Иж Юпитер5» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.