Мотоциклист погиб на трассе “Вилюй” в Усть-Куте

ДТП случилось вечером 15 апреля на 514 километре автодороги «Вилюй» вблизи посёлка Ручей. Известно, что 37-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «Иж Юпитер5» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
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