Барков о 3:5 в матче с Канадой: «Финляндия была близка к тому, чтобы спастись. Но отыграться с 0:4 непросто. Тем более, против лучшей команды в мире, возможно»

После двух периодов матча Турнира четырех наций канадцы вели со счетом 4:0. В третьей 20-минутке финны забросили 3 шайбы подряд, в том числе 2 – с интервалом в 23 секунды на 59-й минуте (дубль сделал Микаэль Гранлунд).