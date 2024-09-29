То, о чём так долго говорили большевики – случилось (оно всегда так, если большевики что-то говорят – так и будет).
Блестящая дипломатия Зеленского
Комментарии
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валерия
Какое великолепное изложение. И анекдотов на ночь не нужно! Спасибо автору!
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8 час.
Борис Данилин
... "а кто-то там орал «Почему мы не бьём ракетой по Зеленскому?!»", с первого дня теще объяснял и, не только ей.
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8 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да Зелю пришибут где-нибудь - туда ему и дорога !!! а от Украины конечно ничего не останется - вонючки американские за долги будут трясти долго
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8 час.
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