Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Блестящая дипломатия Зеленского

Блестящая дипломатия Зеленского

То, о чём так долго говорили большевики – случилось (оно всегда так, если большевики что-то говорят – так и будет).

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Комментарии
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валерия
Какое великолепное изложение. И анекдотов на ночь не нужно! Спасибо автору!
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8 час.
Борис Данилин
... &quot;а кто-то там орал «Почему мы не бьём ракетой по Зеленскому?!»&quot;, с первого дня теще объяснял и, не только ей.
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8 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да Зелю пришибут где-нибудь - туда ему и дорога !!! а от Украины конечно ничего не останется - вонючки американские за долги будут трясти долго
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8 час.

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