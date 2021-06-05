Возвращение украинского бумеранга: тяжёлая карма русофобов

Вы не обращали внимания на ту странность, что все злобные пожелания жителей Украины в адрес России и русских возвращаются к ним самим? Помните, сколько раз они сладострастно мечтали о развале России на десятки мелких частей? Да они и сейчас об этом мечтают, закрывая глаза на тот очевидный факт, что современная Россия ― одна из трёх суверенных держав мира вместе с Китаем и США.