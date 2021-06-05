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Возвращение украинского бумеранга: тяжёлая карма русофобов

Возвращение украинского бумеранга: тяжёлая карма русофобов

Вы не обращали внимания на ту странность, что все злобные пожелания жителей Украины в адрес России и русских возвращаются к ним самим? Помните, сколько раз они сладострастно мечтали о развале России на десятки мелких частей? Да они и сейчас об этом мечтают, закрывая глаза на тот очевидный факт, что современная Россия ― одна из трёх суверенных держав мира вместе с Китаем и США.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот странно медио пространство, СМИ, телевидение так много уделяют внимание Украине, Сирии и т.д. , а что в России все в шоколаде? Ну давайте у себя в своем Российском бардаке разберемся и наведем порядок с зарплатами работяг и пенсиями, с услугами ЖКХ и естественных монополий и т.д... Ну что все кормят тем что простым россиянам не интересно и надоело все эти политические программы одни и тоже, одно и тоже и при этом рубят не малое бабло... Реклама просто поперек глотки на ТВ, интернете, телефонам и ни чего власти не надо, значит кто-то из власти на этом зарабатывает и кормится... И так во всем....
Лариса Абросимова
Да ты не ангел, батенька, ты враль.
Владимир Чернышов
Для того и уделяют. Дураки учатся на своих ошибках, а умные - на чужих.
Виктор Василенко
он правду говорит , не надо лгать .......
Игорь Кузнецов
У Вас "Ёжики уже закончились?" :-)
Алексей Сафронов
...увы, этот "не ангел", скорее из укро-дебилов! Потому-то и поёт про ненавистную ему "рашку"😭
Дмитрий
Обозреватель
Лариса Абросимова
У вас и правда какая-то кособокая, научитесь смотреть объективно, а не через призму кривых зеркал. Надеюсь вас не сильно роняли в детстве????
владимир казарский
Свидомые сами отказались от своей идентичности, так же как в свое время отказались от своей веры. Поэтому напомню Великим Украм русскую пословицу : "не рой яму соседу, сам в нее попадешь".
Алексей Сафронов
Вы не правы! Никакой "идентичности" у укров не было, а значит нельзя отказаться от того, чего нема🤔
valeri bolgov
Не скулите "умники" комментаторы. Вы смотрите на гейропу и их зарплату, посмотрите на их цены в магазинах и сравните с российскими. Может тогда до вас дойдёт, почему при высокой зарплате, гейропейцам приходится рыться в помойках.
Николай Макаров
А что ты, "комментатор", о их расходах подзабыл описать??? Или для твоего разума об этом писать излишне -"это другое"??? Твои изречения смахивают на красноречие "насрального".
Виктор Дудаль
Рука русского раздражает, а ж..а америкоса умиляет. Позор!
Владимир Домнин
Спасибо автору, разъяснил, почему в России так много бедных и невысокие пенсии. Бумеранг. Путин и Единая Россия совершенно не при чем. Вот друзья Путина желают всем добра и процветания, вот им и возвращается бумерангом в виде богатств.
Татьяна
Вы в 90-е не жили, наверно. А моя семья хлебнула с избытком. Сейчас не сахар, конечно. Но и не фатально. Так что я с вами не соглашусь.
Татьяна Севидова
Вот-вот!
Елена Терехова
а в Украине пенсии высокие?
Konstantin Петров
А вы в 70-е не жили. Моя семья получала квартиры, предки получали хорошие пенсии и каждый год отдыхали в Крыму и нам деньжат подкидывали. "Плохая" Советская власть бесплатно меня учила, возила отдыхать и обещала меня трудоустроить. Просила только одно, отдать ей конституционный долг, что я и сделал отслужив несколько лет в ВС СССР. Чем горжусь до сих пор.
Владимир Домнин
Мне это не интересно. Мне важнее, что делается в моей стране. Если Вас интересует пенсии в Украине, езжайте туда.
Konstantin Петров
В великой газовой державе Дании пенсия (193 200 рублей)
Anatolii Kondratenko
Владимир Домнин
Любая фобия имеет крайние проявления в виде болезни. Не надо писать банальности, особенно, если они не к месту.
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Ну, а если без истерик и дешёвой патетики? Нет...Я не поклонник Путина или "политклуба ЕР". Я ва-а-аще давно уже над "процессами", не говоря уже о том, что с 1991 года ВНЕ Российского государства. Я "свободный художник" (относительно конечно) и завершаю свой жизненный путь. Но остаются мои дети и внуки, а я вижу что человечество совсем НЕ МЕНЯЕТСЯ. Всё то же, о чём так хорошо сказал в своё время русский поэт Некрасов-"Вот приедет барин, барин нас рассудит!" В чём конкретно "заслуга" того же Путина во всём этом БАРДАКЕ, который отчего-то называется "либерально-демократическим капитализмом" в той же России? Он что ли начал процессы развала бывшей Советской Российской Империи, что из себя представлял СССР? Он что ли таскал дохлых кошек и рухлядь с помоек в августе 1991 года к зданию ВС РСФСР "для защиты демократии"? Он что ли демонстративно, (а главное уже без риска быть наказанным), выбросил свой партийный билет члена КПСС под радостные вопли тех, кто сегодня скулит "пролетев как фанера над Пэрижем" при дележе народной собственности? И наконец он что ли в Беловежье в окружении "верных оруженосцев", и таком же молчалдивом (и это в лучшем случае) одобрении и надеждах на "халяву", принимал решение по РАЗВАЛУ этого самого Советского Союза? А потом ринулся делить всё то, что осталось от бывшей советской экономики? Ну так открой Википедию и полистай по датам его "восхождение к сегодняшнему служебному статусу". А потом наложи на процессы, которые были ДО 2000 года. Ваучеры, прихватизация, залоговые аукционы и делёж "добра и бабла" между своими, фактически РАЗВАЛИВАЮЩАЯСЯ РОССИЯ...Это далеко НЕ ЕГО, Путина, "заслуга".ОН ЭТО УЖЕ ВСЁ ПРИНЯЛ! Ну а теперь можно, привычно для пипла, свалить на него, Президента России Путина. Ничего новового. Это так же привычно, когда сегодня валят так назывемые репрессии от 1937 года на СТАЛИНА, который день и ночь, бедолага ,САМ СЕБЕ писал ДОНОСЫ, по которым людей тащили в органы НКВД с объявлением их "врагами народа и советской власти" . И без малого этих доносов было ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА листочков от страниц ученической тетради до формата А-4. Тебе 61 годик. Ну так сначала вспомни КАКИМ ты был, что делал, за кем шёл в период "горбачёвской кататсройки" (оттуда весь БАРДАК пошёл). Потом оцени себя до 2000 года, по тем же параметрам. А вот после этого можешь "раскидывать камни". Повторю ещё раз. Я НЕ ПОКЛОННИК ПУТИНА. Более того, я считаю его соплежуем, который затеял опасные игры в "толерантность" и "вшивую интеллигентность", по отношению тривиальных политических блядей в России, которых отчего-то и непонятно для меня, называют "либералы и демократы"..Всех этих уродов из клоак от "Ельцин сортира, через ВШЭ до выгребных ям, типа "Эха либеральной жопы" (Эх.Мскв.). А всё ведь лежит на поверхности. Существующий бардак был начат ещё в ФЕВРАЛЕ 1917 года, который временно остановил Сталин, а потом реанимировал ХРУЩЁВ и добили РЕАЛЬНУЮ РОССИЮ, в границах императора Александра Третьего, но к 1991 году под названием СССР, уже Горбачёв с Ельциным! Путин не ангел и не святой, но он хотя бы сохранил Россию, даже в таком вот виде с экономикой "хип-хап". Так что всем нытикам, советую подойти к зеркалу и посмотреть на своего реального врага и виновника той жопы, в которой он оказался! А уж потом оценивать того, кого ты над собой поставил...И не важно голосовал ты за его кандидатуру или нет! Я лично давно живу БЕЗ вождей, которые как бы должны сделать мне жизнь...Но мне ЗА ДЕРЖАВУ, которой с 18 века служили мои предки и я, ОБИДНО!
Владимир Домнин
Мне искренне жаль Вас и таких же бедолаг, которые не использовали возможность получить знания. Мне повезло больше с преподавателями. Причина - они не боялись отправки за 101 км, потому жил за тысячи км. "кого ты над собой поставил" - вот Ваше кредо. Но хуже, что это общепринятое кредо. И немного о Путине. Не пытайтесь придумывать "велосипед", о роли личности написано уже много. Вы пытаетесь преувеличить его роль и заслуги, потому что видите то, что Вам показывают. И это касается как похвал, так и хулы.
Анатолий Анатольев
А ведь были бы УМНЫМИ и пошли дорогой МИРА, то сегодня была одной из сильных СТРАНОЙ ЕС, а так с бандеровцами чешут на ГИЛЯКУ - НАКРИЧАЛИ ведь!!!!!
Гена К
Это в корне не верно - в ЕС не нужны конкуренты, им нужны рынки сбыта и дешовой рабсилы. Так что это нереально и вообще ум и укаинец вещи несовместимые) украинец мб хотро*опый, но не умный) умный украинец автоматически становится "москалём" и ворогом "обычному украинцу", потому что видит реальность и перспективу, умеет анализировать факты и не путает причины и следствия... Именно из-за этого украинские дегенераты убили О. Бузину...
Анатолий Анатольев
Согласен!
grainvn
А наше правительство и правда не дает грабить Россию? И вы это серьёзно, что в РФ нет олигархов,а их деньги не влияют на политику РФ, хотя во всем мире совсем наоборот? И разве потери коренного населения России не идут темпами, близкими к таковым во время Великой Отечественной воны? Так в чем лучше украинской внутренняя "политика" нынешних якобы российских властей?
Konstantin Петров
Почитаешь комментарии, так складывается впечатление, что 98% Россиян прямо скрипят зубами услышав про Украину, мечтают о ее развале, типо так им и надо, пусть на шкуре почувствуют каково ЭТО. Европейский ноль помноженный на ноль. Да, Россия не такая, нас на ноль еще не множили и у нас совсем другие политические процессы и совсем другой народ. Ну прямо разные мы братья, один блондин, другой чернявый, а третий кучерявый. Вот отцы и деды дали бы по жопе этим братьям, что бы не делили не ими заработанное наследство.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ответ прост как медный пятак -съезди туда , попробуй . Для начала посмотри фильм "Американ бой "
Konstantin Петров
Вы по фильмам и по телепропаганде судите о людях? Их там так же обрабатывают и разжигают ненависть. При этом олигархи двух стран ведут вполне успешный бизнес и лобзаются в десны при встрече. Я в начале 90-х много по Украине, Белоруссии и России ездил. Скажу Вам, что только на Украине меня пускали в дом ночевать и сажали за стол, потом еще и в дорогу собирали. В Белоруссии реже, в России никогда, в основном только грабили на дороге.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну тогда с днём рождения Вас подрастёте поймёте , а сейчас всё-таки съездите ....
Konstantin Петров
Хватит флудить. У меня жена от туда. Там так же люди живут, так же страдают от властных долбоебов и так же ждут, когда Русские перестанут сраться и будут жить вместе.
Альбина Колесникова
Мы видим уродливую политику запада и Украины и вы не можете сравнивать Политику России хотя перекосы и у нас имеются.
ажуван гилязов
Картина маслом, на холсте. Жалко и тех людей наших, которые оказались на той, Освободившейся от СССР территории, только они тоже оказались в кабале. А нас всех предали, предали те, кто Правдой или Неправдой, оказался у Руля. Предстоящие выборы покажут, насколько Россияне усвоили пройденный материал, делать какой-то вывод преждевременно.
Дмитрий Костерин
Чего их жалеть? Все что написано, это не заблуждение, а характерная черта хохлов. Предательство, жадность, зависть, подлость в генетике хохлов. И ни что их не исправит, у них это в крови.
ажуван гилязов
На мой взгляд, хохлы - это хазары, а я имел ввиду наших.
Vasily Golov
Сергей Белов. Русофобия,антироссия -экспортный продукт Украины. На него есть спрос в Европе и США.Хорошо оплачивается.Но Россия по дурости СССР много оплатила Украине за транзит газа и нефти в Европу,с помощью скидок к цене газа,аренду черноморского побережья для ЧФ РФ. Примерно 60 млдр $ за 30 лет независимости Украины.Стоит России прекратить поставки нефтепродукции,угля,удобрений.транзита газа и нефти- ляжет ее экономика.Что представляет собой ГТС? Смесь разных систем газоснабжения делает Украину зависимой от этой системы и транзита. Транзитные трубы,трубы от мест собственной добычи газа,внутренние сети связаны между собой.Убери транзит,придется заполнить все транзитные трубы.Сделать отдельную внутреннюю систему газоснабжения- очень дорогое удовольствие.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Платили , когда они были свои и участвовали в процветании СССР и самой Украины , а не в развале , но с 90-91 -х платили уже тому , кто развалил Союз -новориши (хапуги , которые грабили и продолжают грабить страну, поскольку им позволяют это делать во власти ) . Так что считаю не правильной постановку вопроса .Увы
олег сенников
ну как же в сторону ссср то не погадить? если сами осуждаем те времена то чего тогда удивляться что хохлы да поляки нас во всем винят. до сих пор пользуемся наследием союза, вобщем автор такой же бандеровец только со своими нюансами.
sacha deryagin
Олег уважай историю СССР пиши с большой буквы
Алексей Сафронов
Автор, многое вспомнил и правильно обобщил касаемо нынешней Руины! Но, надо бы добавить, что, те её унижения и вырождения, они вполне справедливы как наказание за слабоумие и гнилое нутро. Причём не только щирых укров, но и русских, которые превратились в нерусь и сегодня зигуют по городам и весям вместе с нелюдями, то есть, истинными наследниками бандеры.
Natalija Osminina
Самое главное - это ПУТЬ, а у любого пути должна быть ЦЕЛЬ. Украина выбрала неверную цель и потому весь её путь к ней - это путь ошибок и потерь. Сейчас заканчивается фаза поляризации: каждый ( и лично каждый и государства в целом) прибился к своему полюсу - к США и его вассалам, или к России. Украина выбрала тот полюс, которому суждено опуститься - полюс "коллективного Запада". Со слепу не разглядела, что "гегемон" отдает концы, а проект ЕС обречен. От душевной слепоты. От продажности своей. И все, кто имел подобную "душевную слепоту" - обречены. Потому что от эпохи потребления мир переходит к эпохе творческого созидания. От "демократии" - к твердой власти. Обычная синусоида: дошли до пика, извратились и упали.
Дмитрий
Цитата из статьи: "Путин не даёт грабить Россию"
Сергей Дмитриев
НА Украине сейчвс твОрится самый настоящий массовый психоз на почве мини-отличий мовы от русского языка. ...И похоже, что это "всерьёз и и надолго" (С)
Yarmita
Сейчас все "бывшие" на мовах помешались, не только Украина.
Борис Осипов
Сергей
Сергей
Сергей
Дмитрий Илларионов
Сергей, что ж вы... излагаете... так безграмотно,
Дмитрий Илларионов
Вместо "не" - "ни"... Грета у вас "ТуМберг"... "большой восьмёркИ" вместо "... восьмёркЕ" и т.д.
Дмитрий Илларионов
Статья то сама - норм.!
Валера Морозов
Все правильно и понятно.
Татьяна Кузнецова
Всё повторяется. Тоже было и в 1917-м, когда скакуасы в очередной раз предали Россию и пустили немцев в Малороссию. Потом москали долго откармливали предателей и восстанавливали республику. Теперь главное - не повторять ошибки прошлого и лишить предателей халявы навсегда!

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