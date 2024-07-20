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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симона Халеп: «Несколько месяцев у меня травма колена. Я решила посвятить время восстановлению, а не играть через боль»

Симона Халеп: «Несколько месяцев у меня травма колена. Я решила посвятить время восстановлению, а не играть через боль»

В этом сезоне она вернулась после допинговой дисквалификации и провела по матчу в Майами (проиграла Пауле Бадосе) и на турнире WTA 125 в Париже (не доиграла против Маккартни Кесслер).

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