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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У форварда «Ромы» Малена 5 голов за 2 тура и 19 мячей в 20 первых играх Серии А. Только Нордаль и Альтафини забивали больше – по 20

Дониэлл Мален забил очередной гол за «Рому» в Серии А. 27-летний нападающий сборной Нидерландов сделал дубль в первом тайме матча 2-го тура против «Лечче» (2:0, первый тайм).

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