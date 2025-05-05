ФСБ задержала во Владимирской области пособников телефонных мошенников

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и управления ведомства по Владимирской области задержали членов преступного сообщества, которые помогали телефонным мошенникам осуществлять противоправные действия по всей территории страны с использованием большого числа сим-карт.
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