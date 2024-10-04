Певица Слава опозорилась перед всем честным народом

Федор Родников

Ага,у них то "случайно"вывалится титька,то "случайно" оголится жопа,то ветер подул,то режиссёр задул,а тут "случайно" расстегнулся замок)))- старые селёдки уже не знают как обратить на себя внимание😅🤣😂