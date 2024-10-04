«И смех и грех» – на концерте «Удачные песни» произошел инцидент с певицей Славой, который можно кратко охарактеризовать такими словами.
Певица Слава опозорилась перед всем честным народом
Комментарии
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Natalia Ivanova
Бывает. Ничего особенного.
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18 час.
Федор Родников
Ага,у них то "случайно"вывалится титька,то "случайно" оголится жопа,то ветер подул,то режиссёр задул,а тут "случайно" расстегнулся замок)))- старые селёдки уже не знают как обратить на себя внимание😅🤣😂
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14 час.
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