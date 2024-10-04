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Певица Слава опозорилась перед всем честным народом

Певица Слава опозорилась перед всем честным народом

«И смех и грех» – на концерте «Удачные песни» произошел инцидент с певицей Славой, который можно кратко охарактеризовать такими словами.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Бывает. Ничего особенного.
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18 час.
Федор Родников
Ага,у них то &quot;случайно&quot;вывалится титька,то &quot;случайно&quot; оголится жопа,то ветер подул,то режиссёр задул,а тут &quot;случайно&quot; расстегнулся замок)))- старые селёдки уже не знают как обратить на себя внимание😅🤣😂
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14 час.

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