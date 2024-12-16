Котяков ответил на вопрос о сокращении рабочего дня 28 декабря

Министр труда и социального развития России Антон Котяков прокомментировал вопрос о возможном сокращении рабочего дня 28 декабря, отметив, что россиянам уже предоставили три выходных перед новогодними праздниками.
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