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Боррель назвал личным достижением пакеты санкций против России

Боррель назвал личным достижением пакеты санкций против России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал одним из главных личных достижений на своей должности принятие 14 пакетов санкций ЕС против России.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Вот теперь на пенсии в эти пакеты Боррель и будешь ходить по б\у!
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21 час.

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