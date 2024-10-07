Боррель назвал личным достижением пакеты санкций против России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал одним из главных личных достижений на своей должности принятие 14 пакетов санкций ЕС против России.
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