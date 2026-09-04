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Регионы России

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Еврокомиссар отменила визит в Сербию из-за похорон генерала Младича

Еврокомиссар отменила визит в Сербию из-за похорон генерала Младича

Еврокомиссар по вопросам расширения Европейского союза Марта Кос в пятницу объявила об отмене своего запланированного визита в Сербию из-за организации в Белграде торжественных похорон бывшего командующего армией боснийских сербов, генерала Ратко Младича.

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