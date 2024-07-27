Лавров сидел прямо напротив Блинкена на встрече глав МИД АСЕАН в Лаосе

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения с политическим руководством страны - председательницы блока, Лаоса.
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