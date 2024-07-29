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Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну заправки у больницы в Донецке

Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну заправки у больницы в Донецке

ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по заправке в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости». По данным журналистов, украинский дрон повредил крышу и газовую цистерну заправочной станции, расположенной около больницы № 14 в Петровском районе города.

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