Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну заправки у больницы в Донецке

ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по заправке в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости». По данным журналистов, украинский дрон повредил крышу и газовую цистерну заправочной станции, расположенной около больницы № 14 в Петровском районе города.