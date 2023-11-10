В Санкт-Петербурге представили новое ИТ-сообщество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября, ФедералПресс. В рамках Международного муниципального форума БРИКС+ в Санкт-Петербурге прошла сессия «Применение искусственного интеллекта в решении социально значимых проблем», на которой было представлено сообщество амбассадоров проекта «Цифровой прорыв.