В Санкт-Петербурге представили новое ИТ-сообщество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября, ФедералПресс. В рамках Международного муниципального форума БРИКС+ в Санкт-Петербурге прошла сессия «Применение искусственного интеллекта в решении социально значимых проблем», на которой было представлено сообщество амбассадоров проекта «Цифровой прорыв.
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