Дональд Трамп признался, что принес России «только горе» санкциями и помощью Киеву

Трамп ответил на обвинения в симпатиях к России, что принес этой стране только горе.В ответ на обвинения журналистов Дональда Трампа в том, что он симпатизирует России, президент Америки ответил, что он принес России лишь горе.
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