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Спецпосланник Трампа нарушил дипломатический протокол на встречах с Путиным

Спецпосланник Трампа нарушил дипломатический протокол на встречах с Путиным

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил дипломатический протокол, воспользовавшись услугами российских переводчиков на трех встречах с президентом РФ Владимиром ПутинымСпецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил дипломатический протокол, воспользовавшись услугами российских переводчиков на трех встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Первое предложение написано два раза. Это, видимо, необъ
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8 час.
Leonid PlиGin
необходимо, если вся статья состоит из двух предложений. Блатные песни круче, поскольку исполняются на трёх аккордах.
Ответить
8 час.
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