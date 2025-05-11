Спецпосланник Трампа нарушил дипломатический протокол на встречах с Путиным

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил дипломатический протокол, воспользовавшись услугами российских переводчиков на трех встречах с президентом РФ Владимиром ПутинымСпецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил дипломатический протокол, воспользовавшись услугами российских переводчиков на трех встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.
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