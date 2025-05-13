Страховые компании упрощают выплаты при задержках рейсов

Крупнейшие страховые компании, включая «Росгосстрах», «СберСтрахование», «АльфаСтрахование» и «Ренессанс Страхование», переходят на упрощённую схему рассмотрения страховых случаев, связанных с задержками авиарейсов.
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