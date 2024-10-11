В Курске взяты под стражу украинские военные, участвовавшие в боях в регионе

КУРСК, 11 октября, ФедералПресс. Ленинский районный суд Курска арестовал семерых украинских военных, подозреваемых в совершении ряда преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих угрозу обществу.
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