Капранова о допуске гимнасток: «Сейчас работаем над тем, чтобы выходить на международную арену»

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы выходить на международную арену. Нам необходимо искать возможности для полноценного выхода, развивать равноправное и без каких-либо дискриминационных условий сотрудничество как для участия в олимпийском движении, так и для сотрудничества с Международной федерацией гимнастики, руководствуясь всем известными принципами олимпизма.