Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он вводит санкции против граждан Украины, выступающих за мирное урегулирование конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Рубио заявил, что...
- ЛЛ Киев в панике: За...
- ЛЛ Взрывы оглушили П...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым