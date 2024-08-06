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Регионы России

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Судебные приставы помогают семьям пострадавших от наводнения в Бурятии

Судебные приставы помогают семьям пострадавших от наводнения в Бурятии

Власти Республики Бурятия продолжают оказывать поддержку населению, пострадавшему от наводнения. Так, судебные приставы провели благотворительную акцию в селе Десятниково Тарбагатайского района, где очистили дворы от ила, откачали воду из-под земли и помогли спасти посадки садоводов.

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