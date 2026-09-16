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ИА Регнум

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Бывший президент Косова Хашим Тачи приговорен к 25 годам лишения свободы

Бывший президент Косова Хашим Тачи приговорен к 25 годам лишения свободы

Специальный суд по Косову в Гааге приговорил бывшего президента непризнанной республики Хашима Тачи к 25 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении военных преступлений.

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