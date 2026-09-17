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Курские новости

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Курская область получит 2,8 млрд рублей на жилищные сертификаты

Курская область получит 2,8 млрд рублей на жилищные сертификаты

Средства предназначены для 375 граждан Курской области, ожидающих жилищные сертификаты. Всего по программе выдано свыше 16 тысяч сертификатов на сумму более 100 млрд рублей.

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