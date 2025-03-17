«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки» — калужский чиновник нашел способ повысить рождаемость в России

Депутат Гордумы от ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ Тарусы Евгений Руденко попросил землячек чаще одевать надевать мини-юбки в хорошую погоду, ведь, по его мнению, это поможет победить низкую рождаемость в России.