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«Ванкувер» обменял Бовилье в «Чикаго» на выбор в 5-м раунде драфта

За 26-летнего игрока «Кэнакс» получили выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024. По условиям сделки, канадский клуб получит самый высокий пик 5-го раунда из тех, которые будут в распоряжении «Чикаго» к дню драфта.

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