Игнорируют дым и мешают спецслужбам: регулятор США потребовал от разработчиков беспилотных автомобилей научить их распознавать ЧП

NHTSA заявило о случаях, когда беспилотные машины заезжали на места аварий, блокировали спецтранспорт и не распознавали сигналы опасностиНациональная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) предупредила разработчиков автономных автомобилей о необходимости устранить проблемы с распознаванием чрезвычайных ситуаций.