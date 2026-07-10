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Игнорируют дым и мешают спецслужбам: регулятор США потребовал от разработчиков беспилотных автомобилей научить их распознавать ЧП

Игнорируют дым и мешают спецслужбам: регулятор США потребовал от разработчиков беспилотных автомобилей научить их распознавать ЧП

NHTSA заявило о случаях, когда беспилотные машины заезжали на места аварий, блокировали спецтранспорт и не распознавали сигналы опасностиНациональная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) предупредила разработчиков автономных автомобилей о необходимости устранить проблемы с распознаванием чрезвычайных ситуаций.

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