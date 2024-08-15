В словах Путина слышится что-то уже в нашей стране звучавшее в грозные годы?

...автор старательно облизал герасимова и шойгу. : уж куда же без них.

Александр Денисов

Посмотрел на это совещание, грозный Вова ручку на стол бросил...Ни ручка, ни стол в том, что произошло, не виноваты... Головой надо думать, а не назначать удобных людей на ответственные должности... А то и без рейтинга так можно остаться...