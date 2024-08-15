Медвежий угол
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Медвежий угол

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В словах Путина слышится что-то уже в нашей стране звучавшее в грозные годы?

В словах Путина слышится что-то уже в нашей стране звучавшее в грозные годы?

Совещание у Путина по Курску. Шойгу и Герасимов – внимание на лица Фото: kremlin.ru. Сегодняшнее совещание у президента России Владимира Путина по ситуации в Курской области было отрезвляющим.

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Комментарии
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инна ВОТЯКОВА
...автор старательно облизал герасимова и шойгу. : уж куда же без них.
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3 час.
Александр Денисов
Посмотрел на это совещание, грозный Вова ручку на стол бросил...Ни ручка, ни стол в том, что произошло, не виноваты... Головой надо думать, а не назначать удобных людей на ответственные должности... А то и без рейтинга так можно остаться...
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2 час.
Виктор NVS
Расставил везде своих друзей-воров-дилетантов, не умеющих ничего, кроме как деньги бюджетные в свой карман сливать и теперь ручки бросает. Некому воевать и нечем.
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50 мин.

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