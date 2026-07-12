Удар по порту под Одессой уничтожил опасный груз НАТО

Как сообщили в пророссийском подполье и в материале aif.ru, по порту в Ильичевске Одесской области нанесены два мощных удара, после которых в районе объекта поднялся столб дыма и началась сильная детонация.
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