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  • Зайка Банзайка
    Все равно ингредиенты должны сочетаться, есть такое понятие как усваиваемость продукта. Вот одни продукты с другими у...Приготовить салат...
  • Lehanaizhe
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  • Вячеслав Кудрявцев
    да ну нах!У разных огородны...

Если вашем саду высокий уровень грунтовых вод, а во время весеннего паводка и после сильных дождей вода в некоторых местах застаивается надолго – высадите растения, которым подходят такие условия

Если вашем саду высокий уровень грунтовых вод, а во время весеннего паводка и после сильных дождей вода в некоторых местах застаивается надолго – высадите растения, которым подходят такие условия

﻿﻿Коллаж: ogorod.ru Если в вашем саду высокий уровень грунтовых вод и вода местами застаивается в течение длительного времени во время весенних паводков и после сильных дождей, посадите растения, подходящие для этих условий.

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