Если вашем саду высокий уровень грунтовых вод, а во время весеннего паводка и после сильных дождей вода в некоторых местах застаивается надолго – высадите растения, которым подходят такие условия

Коллаж: ogorod.ru Если в вашем саду высокий уровень грунтовых вод и вода местами застаивается в течение длительного времени во время весенних паводков и после сильных дождей, посадите растения, подходящие для этих условий.
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