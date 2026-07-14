Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора

Палубный E-2 Hawkeye, созданный «с нуля» под задачи дальнего радиолокационного дозора, и наземный E-3 Sentry, вот уже почти полвека остающийся становым хребтом системы AWACS США и НАТО, прошли путь непрерывной модернизации, который продлит их службу как минимум до 2035 года.