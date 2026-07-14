НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 824 подписчика

Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора

Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора

Палубный E-2 Hawkeye, созданный «с нуля» под задачи дальнего радиолокационного дозора, и наземный E-3 Sentry, вот уже почти полвека остающийся становым хребтом системы AWACS США и НАТО, прошли путь непрерывной модернизации, который продлит их службу как минимум до 2035 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии