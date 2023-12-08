Жители Москвы стали чаще покупать вторичную недвижимость в Подмосковье. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко.
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